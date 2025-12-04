Indiano ‘nag-sideline’ sa pagpamaligya og opium

Nadakpan sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group (PDEG) 7 ang usa ka Indian national nga gipasanginlang gisagulan sa pagpamaligya og opium ang iyang negosyo nga Indian Mini Mart alas 3:20 sa hapon, Miyerkules, Disyembre 3, 2025, sa Arcade Building, F. Cabahug Street, Barangay Kamputhaw, Siyudad sa Sugbo.
Ang napusasan giila nga si Lalith Chellaram Sangwani, 42, nga kasamtangan nga nagpuyo sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang 24 ka botelya nga dunay sulod nga gituohang opium nga maoy usa sa mga ingredients sa paghimo og heroin, codeine, ug morphine nga pulos matang sa illegal substance nga motimbang sa 320 gramos ug dunay standard drug price nga P208,000.
Ang mga sakop sa PDEG 7 unang nakadawat og impormasyon nga si Sangwani gawas sa iyang negosyo nga tindahan, mamaligya sab ni og ilegal nga drugas.
Kini maoy hinungdan nga gipaubos siya sa surveillance sulod sa usa ka semana ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Guevara Jr., ang acting commander sa Special Operation Unit 7.
Human makakuha og kompletong impormasyon ug makapahigayon og test-buy, niaplay dayon ang kapulisan og search warrant nga giaprobahan ni Judge Anacleto Debalucos sa RTC Branch 17.
Dayon gilusad ang Coplan Mekus-Mekus nga miresulta sa malampusong pagkasikop sa suspek.
Lakip sa nasakmit sa PDEG 7 ang plastic bag nga dunay kuwarta nga moabot sa P163,455,000, unom ka cellular phone, 24 ka ATM cards sa lainlaing bangko, ug usa ka relo.
Ang ilegal nga drugas naa na sa kustodiya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165. / AYB