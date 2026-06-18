Indiano nangawras ngadto sa ‘utangan’ nga gahi mobayad

Nakaangkon og mga samad sa nawong ug liog ang usa ka 21-anyos nga Indian national human gipangawras ug gisagpa sa laing langyaw tungod sa utang didto sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Miyerkules, Hunyo 17.
Gipasanginlan ang usa ka alyas Rashid, 24 nga Indian national usab ug usa ka medical student, nga nangawras ug nanagpa sa dalaga nga iya rang isig ka langyaw. Nasayran nga ang biktima igsuon sa uyab sa suspek.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, naglalis ang duha sa wala pa nahitabo ang pagpanapat.
Matod sa biktima nga si alyas Sushmita, kalit lang siyang gikambras sa suspek sa iyang liog ug nawong, hinungdan nga nakaangkon kini og mga samad, gawas pa sa pagpamaak ug pagsagpa kaniya.
Apan sa pakighinabi sa mga otoridad ngadto sa suspek, gihimakak niini ang maong pasangil.
Depensa sa suspek, igo ra niyang gikuha ang kamot sa biktima tungod kay gibira ug gikwilyohan ang iyang t-shirt sa dihang iyang gipaningil ang utang niini.
Gidugang sa suspek nga kinahanglan na niyang makuha ang maong kwarta aron magamit isip allowance sa iyang pag-eskwela, apan nasuko hinuon ang biktima nga pirmeng manghuwam niya og kwarta.
Hinuon, sa pag-atubang sa duha ka habig sa buhatan sa kapulisan, nagkasinabot ra ang magkaatbang nga partido ug nakadesisyon ang biktima nga dili na ipadayon ang pagpasaka og kaso. /