Informant nakadawat og cash reward

Gihatagan og incentives ang mga civilian informant nga dako og natabang sa pagsakmit sa mga suplay sa ilegal nga drugas ubos sa operation “Private Eye”.
Moabot sa P769,982 ang nahatag sa lima ka mga informants nga silang alyas Asete, alyas Loloy, alyas Baran, alyas Owak, ug alyas Uwak.
Gidayeg ni Nerez ang maong mga civilian informants nga maisugon nga nitug-an sa PDEA labot sa ilegal nga negosyo sa usa ka drug personality nga maoy hinungdan nga malampuson sila nga nadakpan ug nakuhaan og ilegal nga drugas.
“To our Operation: Private Eye awardees, thank you. Your willingness to report illegal drug activities reminds us that protecting our communities is not the responsibility of PDEA alone,” matod ni Nerez.
Iyang gidugang nga ang pagbatok sa ilegal nga drugas nagkinahanglan sa partisipasyon sa tanan. / AYB