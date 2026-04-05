Infra nakakuha og gamay nga bahin sa P97B budget

Bisan pa sa nagkadakong panginahanglan sa transportasyon ug imprastraktura sa Central Visayas, moabot lang sa P19.9 bilyon eso halos usa sa ikalima nga bahin (one-fifth) sa gisugyot nga P97.21 bilyon nga 2027 budget sa rehiyon ang gigahin alang sa imprastraktura.
Kini layo ra kaayo sa P69.67 bilyones nga gigahin alang sa social services.
Giaprobahan sa Regional Development Council (RDC)-7 ang mga sugyot nga budget sa 40 ka mga ahensya sa rehiyon atol sa ilang full council meeting sa unang kwarter niadtong Marso 30, 2026.
Kini nga budget proposal iduso pa ngadto sa nasudnong kagamhanan aron maapil sa 2027 General Appropriations Act.
Base sa datos gikan sa Department of Economy, Planning and Development Region 7, ang social development maoy nakakuha sa kinadak-ang bahin sa gisugyot nga budget nga mokabat og P69.67 bilyon, gisundan sa infrastructure nga adunay P19.90 bilyon. Ang economic development gigahinan og P4.78 bilyon, ang development administration adunay P1.61 bilyon, ug ang environment and natural resources nakakuha og P1.25 bilyon.
Ang gamay nga gahin alang sa imprastraktura nahitabo samtang ang rehiyon nagpadayon sa pag-atubang sa presyur sa pagpangita og solusyon sa kahuot sa trapiko, pagpalambo sa koneksyon sa mga isla, ug pagpadali sa dagkong mga proyekto sa mobilidad, lakip na ang mga mass transport system ug pagpalambo sa mga pantalan.
Atol sa maong tigum, gipasiugda ni Department of Labor and Employment-7 Director Roy Buenafe ang sitwasyon sa kawalay trabaho sa rehiyon ngadto sa kakulang sa imprastraktura. Iyang gihatagan og gibug-aton ang panginahanglan alang sa mas lig-on nga puhonan sa koneksyon ug suporta sa kalamboan.
Gihimo ni Buenafe ang maong pamahayag atol sa open forum sa tigum sa RDC 7, diin gihisgutan usab sa mga opisyal ang posibleng epekto sa nagpadayong tension tali sa Estados Unidos, Israel, ug Iran ngadto sa ekonomiya sa rehiyon.
Giendorso usab sa council ang mga importanteng sugyot sa imprastraktura sama sa Lapu-Lapu City Coastal Road Project, bisan pa man kon adunay mga kabalaka sa kakulang sa mga dokumento, lakip na ang pagkawala sa mga feasibility study ug mga plano alang sa resettlement.
Ang pag-endorso sa council sa mga proyekto nga adunay pending nga requirements nagpakita sa nagpadayong hagit sa koordinasyon ug pagsunod sa mga lagda tali sa mga implementing agencies, ilabi na ang Department of Public Works and Highways (DPWH), nga maoy gitahasan sa pagkompleto sa mga gikinahanglang dokumento.
Luyo niining mga kakulangan, gihimug-atan sa RDC ang kamahinungdanon sa pagpahiuyon sa mga sugyot sa ahensya ngadto sa mga prayoridad sa rehiyon aron mas dako ang tsansa nga makakuha og pundo gikan sa nasudnong budget. / CDF