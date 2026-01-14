Infrastructure project sa Sugbo, bantayan
Aron maseguro ang hugot nga pag-monitor sa mga infrastructure projects sa lalawigan, opisyal nga gi-umol sa Kagamhanan sa Sugbo ang Provincial Project Monitoring Committee (PPMC) .
Kini nga lakang nagtumong sa pagpalig-on sa pagsusi, pag-promote sa accountability, ug pagseguro nga nasunod ang saktong balaod sa pagpatuman sa mga proyekto sa tibuok probinsiya.
Alang sa tuig 2026, ang Probinsiya sa Sugbo adunay aprobado nga annual budget nga moabot sa P11.9 bilyunes.
Gikan niini, 20 porsiyento o P2.3 bilyunes ang gigahin alang sa infrastructure ug development projects.
Gisugdan ang pag-umol sa komitiba pinaagi sa usa ka tigom nga gitambungan nila ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empaces, Provincial Planning and Development Officer Nerces Bispo, Atty. Kevin Dinsay, mga sakop sa DILG Cebu Province, ug mga representante gikan sa civil society organizations sama sa LAW Center Inc.
Ang PPMC nabanhaw pinaagi sa Executive Order No. 15-A, series of 2025 nga giluwatan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro.
Lakip sa mga tahas sa maong komitiba mao ang pag-monitor sa mga proyekto nga gipundohan sa national, local, ug foreign sources, pag-ila ug pag-verify sa mga isyu nga makaapekto sa dagan sa proyekto aron isumiter sa Local Development Council ug pag-analisar sa mga problema sa implementasyon ug paghatag og rekomendasyon aron makorehian ang mga plano.
Kini nga lakang kabahin sa tinguha sa kagamhanan alang sa usa ka transparent ug accountable nga pagpangalagad, ilabi na nga ang Sugbo naila nga usa sa mga dapit nga adunay labing daghang proyekto sa nasod.
Isip kabahin sa ilang pagsugod, giuyonan usab sa mga sakop sa PPMC nga mopaubos sila sa dugang pagbansay aron maseguro nga mahimong epektibo ang ilang pagpatuman sa mandato sa gobiyerno. / ANV