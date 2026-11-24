Gisugat og kapildihan si Los Angeles Clippers star Brandon Ingram sa iyang pagbalik og duwa batok sa host Houston Rockets, 104-116, kagahapon, Martes, Nobiyembre 24, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Brandon niamot og 16 puntos ug pito ka rebounds alang sa Clippers sulod sa 27 ka minutos lang nga pagduwa.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakaduwa pagbalik si Ingram human siya gioperahan niadtong Mayo tungod sa iyang nasinating angol (torn Achilles tendon). / Gikan sa wires