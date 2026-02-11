Ingram maoy mopuli ni Curry

Gipili si Toronto Raptors forward Brandon Ingram kagahapon, Miyerkules, Pebrero 11, 2026 (PH time) aron ipuli sa luna sa naangol (right knee) nga si Golden State Warriors superstar Stephen Curry sa nagkaduol nga National Basketball Association (NBA) All-Star Game.
Mismong si NBA Commissioner Adam Silver ang nianunsyo niini.
Kini maoy ikaduhang higayon nga makaduwa si Ingram sa All-Star Game, nga una niyang nasinati niadtong 2019-20 season.
Si Ingram, 28 anyos, nag-average og 22 puntos, 5.8 rebounds ug 3.7 assists sa kasamtangang season. / Gikan sa wires