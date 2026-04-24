Inhibisyon sa Ombudsman sa flood probe, gitinguha ni Romualdez

Nagtinguha ang kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez nga pugngan ang Office of the Ombudsman sa bisan unsang imbestigasyon batok sa kanhi House Speaker, taliwala sa ilang pangangkon nga adunay “prejudgment” o pagpihig ang mga opisyal niini.
Sa usa ka suwat nga gipadala sa mga abogado ni Romualdez ngadto sa Office of the Ombudsman, ilang giingon nga si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ug Assistant Ombudsman Mico Clavano, base sa ilang bag-ohay nga mga pamahayag, nakahukom na sa pagpakasala sa magbabalaod bisan wala pa’y kaso nga gipasaka batok kaniya.
“Given the public statements made by the Honorable Ombudsman and Assistant Ombudsman Clavano, there is a reasonable certainty that any fact-finding investigation will be a mere formality, regardless of the actual evidence or lack thereof. It is readily apparent that the Honorable Ombudsman has already made its determination to prosecute Representative Romualdez for plunder, and any investigation to be conducted would be a mere fishing expedition to support a foregone conclusion,” matod sa legal counsel ni Romualdez.
Gikutlo nila ang pipila ka mga interview ug pamahayag nilang Remulla ug Clavano sukad sila nangulo sa Ombudsman niadtong Nobiyembre 2025.
Si Clavano, niadtong Abril 16, naghingalan ni Romualdez isip usa ka “master plunderer.”
Sa iyang bahin, si Remulla nibutyag bag-ohay lang nga ang Ombudsman aktibong nag-imbestigar ni Romualdez taliwala sa mga pasangil sa pagkalambigit niini sa mga anomaliya sa mga flood control projects.
Iyang giingon nga kasamtangan silang nagpaabot sa pagpagawas og freeze order sa mga kabtangan ni Romualdez gikan sa Anti-Money Laundering Council (AMLC).
Gipahayag sab ni Remulla nga ang mga kasong plunder mahimong mapasaka batok ni Romualdez karong Mayo.
Dugang pa niya, ilaha sab nga gipugngan ang gitakda nga medical check-up ni Romualdez sa gawas sa nasod tungod sa kabalaka nga basin moikyas kini sa pagdakop.
Tungod niini, ang Sandiganbayan Seventh Division niluwat og usa ka precautionary hold departure order batok ni Romualdez.
Matod sa kampo ni Romualdez, ang maong butang kinahanglan nga itugyan ngadto sa usa ka independent and impartial body aron moseguro nga ang dagan sa kaso gawasnon sa bisan unsang pagpihig o paghukom nga walay basehan. /TPM/SunStar Philippines