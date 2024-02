Inilang resto-bar sa IT Park misira, di mominos 70 ka empliyado apektado

Human ang kapin unom ka tuig, hingpit na nga nanirado ang usa sa labing ilado nga resto-bar sa IT Park sa dakbayan sa Sugbo.

Ang The Park Social nisira na niadtong Martes, Pebrero 20, human wala na gipa-renew sa ilahang abang sa maong luna sa management sa IT Park.

Matod sa director sa The Park Social - Phillip Yieh, nga kapin sa tunga sa tuig sila nga nakigsabot sa kadagkuan sa IT Park apan daw nihatag kini og daghang mga rason.

“We are willing to stay,” pagbutyag ni Yieh atol sa pakighinabi niini sa media niadtong Huwebes, Pebrero 22.

Ang corporate lawyer usab sa maong kompaniya nga si Atty. Jun Montecillo nagkana­yon nga daghan og rason nga gihatag ang kadagkoan sa IT Park subay sa wala na niini pagpa-renew sa ilang kontrata.

Lakip sa mga rason nga gibutyag niini kay daw lakip ang maong dapit sa rota sa Cebu Bus Rapid Transit Project ug buhatan nila og bag-o nga konsepto ang maong luna.

“(The) Park Social has been an icon in IT Park,” masulob-on nga pagsaysay ni Montecillo.

Nasayran nga moabot sa 70 ka mga empleyado ang apektado sa pagsira sa maong branch.

Matod sa management sa The Park Social nga ang katunga sa mga empleyado niini ibalhin sa Ayala Center Cebu branch samtang ang uban ipaubos sa short-term trainings sa nagkadaiyang mga partner niini sa laing nasod.

Samtang pipila kanila ang mawad-an na og trabaho.

Nagtuo hinuon si Yieh nga daghan sila og loyal nga mga kustomer nga mobalik kanila atol sa pagbukas na unya sa ilahang laing branch diin target nila nga mobukas karong Hulyo.

Wala pa hinuon niini gibutyag kon asa kini nga dapit apan magpabilin kini nga anaa sa dakbayan sa Sugbo. Naila nga Filipino restobar, moabot sa 80 porsyento sa kustomer sa The Park Social mga Pinoy.

Unang gibuksan ang maong restobar niadtong Oktubre 17, 2017. Kapin sa duha ka tuig nga nahunong ang operasyon niini tungod sa pandemya ug bagyong Odette.