Inilog nga Beermen giligsan sa Dyip

Dakong isda ang gibingwit sa Terrafirma Dyip kay mismong top-seeded San Miguel Beermen ang ilang gipisat aron makapugos og do-or-die game sa Philippine Basketball Association (PBA) quarterfinals.

Ang No. 8 seed nga Dyip miagi og buslot sa dagom para makasulod sa quarterfinals kay kinahanglan pa sila makalingkawas sa knockout game kontra Northport Batang Pier.

Nasulod tuod ang Dyip sa quarters apan gahuwat kanila mao ang defending champion Beermen nga maoy No. 1 seed ug kausa lang napilde sa elimi­na­­tion round.

Apan sukwahi sa pagtuo sa kadaghanan, gipayanog sa Dyip ang ilang presensiya human gibuntog nila ang higanteng Beermen, 106-95, niadtong Sabado didto sa Rizal Memorial Coliseum.

Si Juami Tiongson mitunol og 29 puntos, si Stephen Holt mikamada og 25 puntos ug si Isaac Go milista og 22 puntos aron pangulohan ang Dyip sa makabungog nga upset win.

Kon magpadayon ang bwe­nas sa Dyip, sila ang unang team nga maka-duplicate sa nabuhat sa No. 8 Northport nga mi-eliminate sa No. 1 NLEX sa 2019 Go­vernor’s Cup quarterfinals.

Padayag ni Dyip coach Johne­del Cardel nga lisod nga tahas labi na kay championship ca­li­ber team ang Beermen, a­­pan maning­­kamot sila nga mogawas ang nin­dot nga duwa sa team.

"Siyempre, it's a dif­ferent story (come the sudden-death game). This is a champion team, di ba? But we will just do our part... go back to practice on Monday, go back to the video and titing­nan namin mga dapat naming gawin doon sa mga mali namin," matod ni Cardel.

Magkombati alang sa winner-take-all ang Beermen ug Dyip karong Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium.

Sa laing bahin, ang Ginebra Gin Kings mikuha na og lingkoranan sa semifinals human nila gikastigo ang Magnolia Hotshots, 99-77, niadtong Sabado.

Mipabuto si Christian Stand­hardinger og 36 puntos pa­ra sa No. 2 seed Gin Kings. Mi­dugang si Maverick Ahanmisi og 16 puntos, si Japeth Aguilar miamot og 12 samtang si Ralph Cu ug Scottie Thompson mi­tunol og 11 matag-usa.

Midominar ang Gin Kings sa maong duwa nga miinat sa ilang labaw ngadto sa 26 puntos.

Mismo si Gin Kings head coach Tim Cone wa ka tuo nga ingon ato ang ilang nadomi­nar ang Hotshots, ang runner-up sa San Miguel sa Commisioner’s Cup.

“I’m totally shocked that we played well as we did and we’re able to finish them tonight, ho­nestly," matod ni Cone. / RSC