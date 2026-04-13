Inilogay sa posisyon para sa Playoffs

Sa uwahing adlaw sa elimination round sa Lunes, Abril 13, 2026, mahibaw-an ang final nga posisyon sa mga team para sa National Basketball Association (NBA) postseason round.
Siyam sa 15 ka duwa karong adlawa ang makahatag pa og implikasyon sa ranking sa teams para sa playoffs o sa play-in tournament.
Para sa Eastern Conference sigurado na ang di mausab nga top 4 nga Detroit Pistons, Boston
Celtics, New York Knicks ug Cleveland Cavaliers.
Apan ang rank sa ubos nga teams pwede pa mausab.
Samtang sa West side, sigurado na ang defending champion Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs sa top two nga luna. Pwede pa mag-ilis sa No. 3 ug No. 4 ranking ang Denver Nuggets ug Los Angeles Lakers nga magdepende sa resulta sa duwa.
Kon mapilde ang Denver Nuggets sa San Antonio Spurs ug modaog ang Lakers sa Utah Jazz, makuha sa Los Angeles ang No. 3 seed.
Apan kon ang Nuggets modaog batok Spurs sila ang mokuha sa No. 3 seed.
Ang mga duwa sa final elimination round mao ang Brooklyn Nets batok Toronto Raptors, Detroit Pistons batok Indiana Pacers, Washington Wizards batok Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks batok Miami Heat, Milwaukee Bucks batok Philadelphia 76ers, Orlando Magic batok
Celtics, Charlotte Hornets batok Knicks.
Apil pud sa duwa ang Sacramento Kings kontra Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans kontra Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns kontra Thunder, Memphis Grizzlies kontra Houston Rockets, Chicago Bulls kontra Dallas Mavericks, Jazz kontra Lakers, Golden State Warriors kontra LA Clippers ug Nuggets kontra Spurs.
Sugdan ang playoffs sa Abril 18. / RSC