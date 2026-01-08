Inisyal nga pagpatuman sa zero balance billing ilusad sa DOH

Nangandam na ang Department of Health (DOH) sa paglusad sa pilot implementation sa ilang zero balance billing program sa piniling mga provincial hospital nga gidumala sa mga local government unit (LGU).
Kini nga lakang nagtumong sa pagwagtang sa mga bayranan sa tambalanan nga kinahanglang gastuhon sa mga kwalipikadong pasyente gikan sa ilang kaugalingong bulsa.
Sa usa ka press conference, giingon ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga gikan sa P448 bilyunes nga budget sa ahensiya para sa tuig 2026, P1 bilyon ang gigahin alang sa inisyal nga rollout sa programa sa mga ospital nga gidumala sa LGU.
Sakop sa maong programa ang mga pasyente nga na-admit sa basic o ward accommodation sa mga ospital sa DOH.
“We have actually selected provinces that have actually fulfilled their commitments to universal health coverage and these are Sarangani, Laguna, Aklan – there are about five of them, ipa-prioritize ko sila,” matod ni Herbosa.
Ang pilot phase maglakip sa mga piniling secondary ug tertiary hospitals (Level 2 ug Level 3) nga kasagarang nagdumala sa mas komplikadong mga pamaagi sa medisina ug mas mahalon nga pag-atiman.
Giingon sab niya nga unahon sa DOH ang mga ospital sa LGU sa mga probinsiya nga walay kaugalingong ospital sa DOH.
“For the Level 1 hospitals, ang feeling namin kaya na siyang i-support noong increased benefits of PhilHealth (Philippine Health Insurance Corporation). So, alam iyon ng mga local chief executives. But for LGUs that have Level 2 and Level 3 hospitals, ito iyong mas complex procedures and higher cost of care, sila iyong gagamitin nating pilot,” dugang niya.
Matod ni Herbosa, mahimo usab silang mohatag og tabang sa mga pasyente sa nagkalainlaing LGU pinaagi sa Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated
Patients (Maifip) aron matabonan ang gasto sa medisina nga lapas na sa benepisyo sa PhilHealth.
Isip kabahin sa programa, ang mga ospital sa DOH mosulod sa pormal nga kasabutan (MOA) sa mga ospital sa LGU aron modawat og mga pasyente kon mapuno na ang mga government medical center.
Ubos niini nga kasabutan, ang mga pasyente nga ibalhin gikan sa ospital sa DOH ngadto sa pasilidad sa LGU makadawat gihapon og zero balance billing.
“So, ang mangyayari dito I will ask my medical center chiefs to have a memorandum of agreement with an LGU hospital and kung puno iyong DOH hospital, papalipatin namin sila sa LGU hospital pero sasagutin namin, zero balance iyong pasyente doon,” sumala ni Herbosa.
Samtang, giklaro ni Herbosa nga dili na kinahanglan nga ang publiko mangayo og mga guarantee letter gikan sa mga politiko aron mabayran ang ilang bill sa mga ospital sa DOH.
“We do not really use guarantee letters. The DOH does not use guarantee letters. We only issue guarantee letters to private hospitals with which the DOH has a Memorandum of Agreement. Other than that, we do not use guarantee letters,” asoy ni Herbosa.
Dugang ni Herbosa nga kon ang usa ka politiko o bisan kinsa nga pribadong indibidwal moisyu og guarantee letter, kana nga tawo ug dili ang gobiyerno ang kinahanglang mobayad sa bill sa ospital.
Gitataw niya nga ang pagdawat sa mga guarantee letter anaa sa pagbuot sa hingtungdan nga ospital ug gipasiugda nga dili palisiya sa gobiyerno ang paggamit sa mga guarantee letter gikan sa mga politiko alang sa mga pasyente sa mga ospital nga gidumala sa DOH. / TPM / SunStar Philippines