Init, alimuot nga panahon sa Sugbo, magpadayon

Magpadayon ang init ug alimuot nga kahimtang sa panahon sa umaabot nga mga adlaw sa Cebu, samtang ang heat index sa pipila ka bahin sa nasod posibleng moabot hangtod 39 degrees Celsius, sumala sa weather bureau.
Nagpabilin sab ang probinsiya ubos sa El Niño alert.
Sa pakighinabi pinaagi sa telepono niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, si Jhomer Eclarino, chief forecaster sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa)-Visayas, niingon nga magpadayon ang kasagarang maayong panahon apan uban sa taas nga humidity nga makapabati nga mas init pa ang temperatura.
Gitambagan ang publiko nga likayan ang dugay nga pagpabilin ilawom sa init sa adlaw, magpabiling hydrated, ug likayan ang bug-at nga mga kalihukan sa gawas ilabina sa udtong tutok hangtod hapon.
Ang Cebu nakatala sa labing taas nga heat index niining panahona nga niabot sa 41 degrees Celsius niadtong Abril 28.
Gipasidan-an sa Pagasa-Visayas nga kining level sa kainit nasakop sa extreme caution category, diin posibleng makasinati ang mga tawo og heat cramps ug heat exhaustion kon magpadayon ang exposure sa kainit.
Matod sa mga eksperto sa panahon, posible gihapon ang tagsa-tagsang pag-ulan ug thunderstorms tungod sa localized thunderstorms, ilabina sa hapon o gabii.
Apan sumala ni Eclarino, dili kini makahatag og kahupayan sa nagpadayong uga nga kahimtang sa daghang lugar. / DPC