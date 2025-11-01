Init nga duwa sa All Soul's Day

Mga duwa karon:
5:15 P.M San Miguel Beermen batok Converge FiberXers
7:30 P.M Ginebra Gin Kings batok NLEX Road Warriors
Wa’y gustong magpalupig sa upat ka teams nga mopakita og aksiyon sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup games sa Ynares Center, Antipolo karong All Souls' Day, Nobiyembre 2, 2025.
Ang defending Philippine Cup champion San Miguel Beermen motirada para sa ilang ikatulo nga sunodsunod nga daog batok sa nagkainit pud nga Converge FiberXers karong alas 5:15 sa hapon.
Sama sa Beermen, ang FiberXers nagtinguha pud sa ilang ikatulong sunodsunod nga daog nga modala nila sa posible nga ikaduhang pwesto sa team standings.
Kon modaog ang Beermen mosaka sila sa 3-2 (win-loss) nga baraha, samtang kon ang tam-is nga kadaugan makuha sa Converge mokatkat kin isa impresibo nga 4-1 nga kargada.
Sa main game, ang NLEX Road Warriors nagtinguha sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga daog sa ilang pakigharong sa crowd-favorite nga Barangay Ginebra alas 7:30 sa gabie.
Ang Road Warriors ana sa ilang pinakainit nga sugod sa season, samtang sukwahi ang Gin Kings kay matod pa sa PBA chief statistician nga si Fidel Mangonon III mao kini ang pinakabati nga sugod sa conference sa Gin Kings sukad tuig 2018.
Kon modaog ang Road Warriors makuha nila ang liderato sa team standings. / RSC