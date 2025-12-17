Init nga duwa sa Bahrain

Duwa karon:
Khalifa Sports City Stadium Bahrain
11:55 PM Ginebra Gin Kings batok Rain or Shine Elasto Painters
Targeton sa Barangay Ginebra Gin Kings ang usa ka luna sa quarterfinals sa ilang pagtigi sa No. 1 team Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup didto sa Khalifa City Sports Stadium sa Bahrain, Miyerkules sa gabie, Disyembre 17, 2025 (PH time).
Ang duwa sa Gin Kings ug E-Painters mahitabo alas 11:55 sa gabie, Miyerkules.
Ang pagbisita sa PBA sa maong lugar apil sa ika-50 ka tuig nga selebrasyo sa liga para sa Pinoy fans nga nagpuyo o gatrabaho sa Bahrain.
Nasayod si Ginebra coach Tim Cone sa ka-importante sa maong duwa para sa iyang team. Ang kadaugan magpasabot og direktang tiket sa playoffs alang sa Kings.
Apan sumala ni Cone, dili kini sayon, tungod kay bag-o pa nga nakapildi ang Elasto Painters sa Magnolia Hotshots, 101-92, niadtong Martes sa maong stadium usab sa Bahrain. Tungod niini, nakasiguro na ang Rain or Shine sa Top 4 nga puwesto ug twice-to-beat nga bentaha.
“We know we got a tough assignment in front of us in Rain or Shine, the league leaders. They’re playing well, they’re playing clutch basketball, they’re really playing well when they have to down the stretch, and that makes them a real high-character team which you expect from Yeng Guiao,” matod ni Cone.
Ang wire-to-wire nga kadaugan batok sa Magnolia nipahimutang sa Rain or Shine sa solo first place nga may 8-2 (win-loss) record.
Ang Ginebra sa ilang habig nagbitbit og 5-4 nga record human midaog sa ilang katapusang tulo ka duwa aron mapauswag ang ilang rekord sa 5-4, ug magpabiling buhi ang ilang paglaum sa nahibiling quarterfinals slot.
Bisan pa niana, kinahanglan gyud modaog ang Kings batok sa Elasto Painters; kon dili, mag-atubang sila sa posibilidad nga mobatok sa Titan Ultra sa usa ka do-or-die nga duwa alang sa katapusang playoffs spot.
“So we know how tough it’s gonna be. It’s the one that could springboard us forward and so it’s an important one as well,” ni Cone.
Kon mapilde ang Gin Kings aduna pa silay usa ka higayon nga makakuha og luna sa playoff sa ilang pagkontra sa Giant Risers (4-6). Ang ilang duwa naka iskedyul unta sa Nobiyembre 9 apan na postpone kini tungod sa hulga ni Typhoon Uwan. / RSC