Init nga panahon masinati hangtod na sunod semana

Gilauman nga magpadayon ang init nga panahon sa tibuok Pilipinas sa mosunod nga mga adlaw, diin ang mga awtoridad nagpahimangno bahin sa delikado nga level sa heat index nga mahimong makaapekto sa panglawas sa publiko.
Sa usa ka interview sa telepono, si Mark Gales sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pag-asa) nagkanayon nga padayon nga masinati sa nasod ang hayag ug sinit nga kahimtang karong semanaha hangtod sa sunod, tungod kay wala’y gi-monitor nga bisan unsang weather disturbance sa pagkakaron.
Gipasabot niya nga ang kakuwang sa bisan unsang low-pressure area (LPA) o bagyo nagpasabot nga gamay ra ang kahigayonan nga mobugnaw ang panahon sa mosunod nga mga adlaw.
Suma sa forecast sa Pag-asa, ang temperatura gilauman nga anaa sa tunga-tunga sa 25°C hangtod 32°C.
Apan ang mas gikabalak-an mao ang heat index—ang sukod kung unsa kainit ang bation sa lawas sa tawo—nga mahimong mosaka gikan sa 35°C hangtod 39°C.
Gipasabot ni Gales nga kini nga level nalakip sa kategoriya nga extreme caution, diin ang mga sakit nga dala sa kainit mas dako ang posibilidad nga mahitabo, ilabi na kung madugay og pabilin ilawom sa direkta nga silang sa adlaw.
Tungod niini, ang Pag-asa nag-awhag sa publiko sa paghimo og mga precautionary measures aron malikayan ang mga risgo sa panglawas.
Tambag ni Gales nga moinom og daghang tubig sa tanang higayon.
Likayan ang pag-inom og kape, tsa, ug soft drinks, ilabi na sa udto ug sa hapon.
Likayan ang paghimo og bug-at nga buluhaton sa gawas sa peak hours sa kainit, partikular na gikan sa ulahing bahin sa buntag hangtod sa hapon.
Kung kinahanglan gyud nga mogawas, magdala og panalipod sa adlaw sama sa payong ug kawo.
Girekomenda ang pagsul-ob og light-colored nga mga sinina aron mo-reflect ang kainit imbes nga mosuyop sama sa itom nga sanina nga mo-absorb og init.
Samtang nagpadayon ang uga ug init nga panahon, padayon ang pahinumdom sa mga awtoridad nga ang kainit mahimo usab nga sama kadelikado sa mga bagyo, ilabi na kung ibalewala ang saktong paglikay. / ABC