Init nga panahon masinati, Mayo grabe ang kainit

Taliwa sa nasinati nga 37°C nga heat index sa Sugbo, nagpahibalo ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga gipaabot pa ang pagsaka sa temperatura sa hinapos sa Abril, samtang ang buwan sa Mayo ang mahimong kinainitan sa tibuok tuig 2026.
Atol sa usa ka news forum niadtong Martes, Abril 7, 2026, gibutyag ni Pagasa Visayas weather specialist Jhomer Eclarino nga mas daghang dry days o mga adlaw nga walay uwan ang masinati karong buwana.
“Karong buwana sa Abril, gitawag nato og more dry days o mga adlaw nga walay ulan, busa mas daghan gyud kini karong Abril,” matod ni Eclarino.
Gipasabot niya nga ang kainit nga nasinati karon dili pa mao ang peak.
“Kining nasinati nato nga kaigang sa panahon, dili pa ni. Makasinati pa og mas init sa katapusan sa Abril ug sa buwan sa Mayo. Base sa atong historical record, kini ang labing init nga buwan sa Pilipinas, ang buwan sa Mayo,” dugang niya.
Sa pagkakaron, ang labing taas nga heat index nga natala sa Sugbo niabot sa 37°C niadtong Dominggo, Abril 5.
Ang heat index mao ang kainit nga tinuod nga mabatyagan sa lawas sa tawo human itandi ang temperatura ug ang humidity. Matod sa Pagasa, magpadayon ang kainit ug humid nga panahon sa mosunod nga mga adlaw, diin ubos sa 50 porsiyento ang purohan nga mag-uwan hangtod sa hinapos sa semana.
Base sa rekord sa tuig 2025, mas taas ang heat index nga nasinati sa Central Visayas diin niabot kini og 42°C sa Abril ug 43°C sa Mayo.
Gipahibalo sab ni Eclarino nga ang La Niña opisyal nga natapos niadtong Marso 9, busa anaa kita karon sa gitawag nga neutral phase.
Adunay dakong posibilidad sa El Niño sa mosunod nga mga buwan nga moabot sa 62 porsiyento ang purohan niini sa Hunyo hangtod Hulyo, ug mahimong mosaka ngadto sa 83 porsiyento sa hinapos sa tuig 2026. / CDF