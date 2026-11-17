Balanseng init nga opensa ang gihimo sa host Miami Heat aron bungkagon ang Houston Rockets, 128-110, kagahapon, Martes, Nobiyembre 17, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Walo ka mga magduduwa sa Heat ang ningrehistro og dobleng numero nga puntos pinangulohan ni Giannis Antetokounmpo, kinsa nagpakatap og 20.
Ningdugang og 17 puntos matag usa sila si Klay Thompson ug Andrew Wiggins alang sa Heat, ningtampo og 16 puntos matag usa sila si Davion Mitchell ug Bobby Portis Jr., ninghatag og 14 puntos matag usa sila si Myron Gardner ug Ryan Conwell samtang nitunol og 10 puntos si Simone Fontecchio.
Wala’y nahimong puntos si Antetokounmpo sa 1st quarter apan inanay kining nibawi sa pagpadayon sa duwa aron pangulohan ang kadaugan. Nakamugna sab siya og 13 ka rebounds ug unom ka assists.
Human nila nasugdan ang 2026-27 season og upat ka sunodsunod nga kapildihan, ningbangon ang Heat pinaagi sa pagposte og walo ka mga daog sa nagsunod nilang 10 ka mga duwa.
Gikan sa labing ubos, ningpatong na karon ang Heat sa ikaupat nga luna sa Eastern Conference dala ang 8-6 nga rekord.
Taliwala sa kapildihan, ang Rockets nagpabilin gihapon sa ikatulong puwesto sa Western Conference dala ang 11-4 nga rekord.
Gipangulohan ni Alperen Sengun ang Rockets pinaagi sa iyang 23 puntos, nitampo og 22 puntos si Kevin Durant, niamot og 12 puntos si Jabari Smith Jr. samtang nihatag og 10 puntos si Isaiah Crawford.
Ang Rockets ningkombati nga wala ang tulo sa ilang mga kasaligan nga sila si Amen Thompson, Steven Adams ug Marcus Smart, kinsa pulos nagpaalim sa ilang tagsatagsa ka angol.
Bisan sa bugnaw nga duwa ni Antetokounmpo, ang Heat nakamaneho gihapon pagposte og 29-15 nga labaw human sa 1st quarter ug ilaha kining giinat ngadto sa 62-46 sa halftime.
Human niini, nakontrolar na sa Heat ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo. / Gikan sa wires