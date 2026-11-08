Inom sa restobar sa Carcar misangpot sa pagpamusil

Inom sa mga batan-on sa usa ka imnanan nisangpot sa panagrambol ug pagpamusil alas 5:30 sa buntag, Dominggo, Nobiyembre 8, 2026 sa Tambayan Restobar, Brgy. Poblacion, dakbayan sa Carcar.
Ang biktima giila nga si alyas Joseph, 25, taga Brgy. Poblacion, lungsod sa Sibonga ug 4th year college student sa usa ka unibersidad sa Barili.
Samtang ang suspek giila nga si alyas John, 29, taga Barangay Ocaña, Carcar.
Sa imbestigasyon sa Carcar City Police Station nga ang suspek ug ang biktima nag-inom sa maong resto bar kauban ang ilang tagsa-tagsa ka mga higala.
Sa dihang nangahubog na nitumaw ang panaglalis tali sa duha ka grupo nga miresulta sa panagrambol.
Ang biktima uban sa iyang mga higala gitabangan og sumbag og patid sa grupo sa suspek.
Apan ang suspek nga si alyas John nikuha sa iyang dala nga armas ug gipusil ang biktima nga si alyas Joseph nga naigo sa iyang walang bukton.
Human maigo ang biktima nidagan kini pahilayo ug nagpahatod sa Carcar Provincial Hospital.
Ang Carcar City Police Station nakadawat dayon og tawag sa usa ka concerned citizen mahitungod sa hitabo ug dali silang mitubag sa alarma.
Sa ilang pag-abot sa restobar ilang naabtan ang suspek nga nagbitbit og armas og ila kining gidisarmahan ug gidakop.
Nakuha sa mga polis ang kalibre .38 nga pistola nga dunay duha ka basiyo sa bala ug usa ka buhing bala.
Giandam na ang kasong Attempted Homicide batok sa suspek. /