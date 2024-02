Inoue aduna’y nag-ung-ong nga tanyag gikan Australia

Adunay nag-ung-ong nga tanyag alang kang Japanese Naoya “Monster” Inoue a­­ron moaway sa Australia kon modaug siya sa iyang pag­depensa sa undisputed super bantamweight title batok kang Mexican Luis Ne­ry, posible karong Mayo 6, 2024, sa Tokyo, Japan.

Ang Australia-based No Limit Boxing nanghinaut nga ilahang madani si Inoue nga modepensa sa duha sa iyang upat ka mayorihiyang mga titulo batok ni Australian Sam Goodman, kinsa maoy mandatory challenger sa World Boxing Organization (WBO) ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight belts.

“This would be a huge coup for not only Australian boxing but Australian sport,” matod ni No Limit Boxing CEO George Rose nga napatik sa Spin.ph.

“Inoue is a once-in-a-generation fighter and, in my opinion, the world’s number one pound-for-pound.”

Gikumparar ni Rose si Inoue kang Filipino boxing legend Manny Pacquiao kon ang pagkabantog sa tibuok kalibutan ang hisgutan. / ESL