Inoue: Away ni Gervonta ‘imposible’

Dunay mga sugyot nga paawayon sila si Naoya Inoue ug Gervonta Davis, apan ang Japanese superstar nisalikway sa posibilidad niini.

Matod sa taho sa essentiallysports.com, si Inoue niingon nga imposible kini nga mahitabo tungod sa kataas sa gintang sa ilang tagsa ka timbang.

“I don’t think it’s possible [to fight him], it’s more hype that fans are putting together... I think of him very highly,” matod ni Inoue, kinsa makigbinukbokay kang Filipino world champ Marlon Tapales alang sa unification bout sa 122 lb. division sa Martes, Disyembre 26, 2023 sa Tokyo, Japan.

Giluwatan kini ni Inoue human si Floyd Mayweather Jr. nihisgot sa posibleng panag-abot nila ni “Tank” ug ni Japanese Jonster ibabaw sa ring nga pagahimuon sa Estados Unidos.

Sa samang higayon, nipadayag usab siya sa dako niyang respeto kang Davis.

“I think of him very highly. If he’s on the lower part of the pound-for-pound list, I think he should be up a little bit further than where he is now,” dugang ni Inoue.