Inoue batok Rodriguez posible mahitabo inig Pebrero, 2027

Nagtinguha ang promoter sa Japanese boxing superstar Naoya Inoue nga kontrahon sa gitawag og “Monster” si American Jesse “Bam” Rodriguez karong Pebrero, 2027.
"Inoue will have a big fight in February next year. I am sure you can guess which one," matod sa founder sa Ohashi Promotion nga si Hideyuki Ohashi, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Ang pamahayag ni Ohashi daw adunay kalambigitan sa gisulti ni Robert Garcia, kinsa maoy coach ug manager sa bag-uhay lang nahimong World Boxing Association (WBA) bantamweight champion nga si Rodriguez.
Matod ni Garcia nga tinguha nilang mosagubang og laing away sa bantamweight una kini mosaka sa super bantamweight aron kontrahon si Inoue.
Si Inoue adunay 33-0, 27KOs nga rekord samtang si Rodriguez adunay 24-0, 17KOs nga baraha. / ESL