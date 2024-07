Inoue dili suklan ni Rodriguez

Dili gihapon mosukol ang bag-ong World Boxing Council (WBC) super flyweight champion American Jesse “Bam” Rodriguez (20-0, 13KOs) batok ni undisputed super bantamweight champion Japanese Naoya “Monster” Inoue (27-0, 24KOs).

Pipila lang ka mga adlaw human niya nailog ang WBC belt pinaagi sa 7th round knockout nga kadaugan batok kang Mexican great Juan Francisco Estrada, si Rodriguez nakadawat na sab og pamilyar nga pangutana – andam ba siyang makig-away ni Inoue?

Mibalibad giha­pon si Rodriguez sa samang rason – ang gintang sa ilang timbang.

“I know people want that, but let’s be real, right now, it’s a fantasy fight. I’ve got to work my way up,” matod ni Rodriguez nga napatik sa www.ringnews24.

“He’s at 122-pounds right now; I’m at 115-pounds. I’ve got business to handle at this weight class. I want the winner of Kazuto Ioka versus Fernando Martinez.”

Si Ioka (31-2-1, 16KOs), kinsa usa ka boksidor sa Japan, maoy naggunit sa World Boxing Association (WBA) super flyweight belt samtang si Martinez (16-0. 9KOs), kinsa usa ka boksidor sa Argentina, maoy naghupot sa International Boxing Federation (IBF) super flyweight title.

Ang duha gustong awayon ni Rodriguez sa usa ka unification bout.

Apan dili diha-diha dayon mahan-ay ang gitinguhang away ni Rodiguez gumikan kay nisaad na’ng daan nga gamiton niya ang rematch clause sa iyang kontrata batok kang Rodriguez. / ESL