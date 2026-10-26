Inoue gihagit sa kampo ni Rodriguez

Gihagit sa trainer ni World Boxing Association (WBA) bantamweight champion American Jesse “Bam” Rodriguez nga si Robert Garcia ang kampo ni super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue nga magpadala na og kontrata alang sa giplanong panag-away sa duha ka mga boksidor karong Marso 2027.
Ang negosasyon ning superfight tali sa duha ka pound-for-pound fighters kasamtangang natanggong gumikan kay wala nagkasinabot ang duha ka kampo kabahin sa petsa.
Nagtinguha unta si Garcia nga paawayon si Rodriguez batok ni World Boxing Organization (WBO) bantamweight champion Christian Medina karong Disyembre 11, 2026, una kini mosaka sa super bantamweight aron kontrahon si Inoue.
Apan wala niuyon si Inoue, kinsa gustong moderetso na si Rodriguez sa pagpakigharong kaniya karong Marso kay kon dili, mosaka na siya sa featherweight.
Tuod man, nausab ang hunahuna ni Garcia ug nisugot siya nga moderetso na si Rodriguez sa pagpakig-away ni Inoue.
“Send me that f**king contract. Send me that offer. Send it to us, don’t just talk with your people and on social media, we’re one phone call away,” hagit ni Garcia, nga napatik sa www.boxingscene.com. / ESL