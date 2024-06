Inoue kontra Akhmadaliev

Gimanduan sa World Boxing Association (WBA) si The Ring ug undisputed super ban­tamweight champion Ja­pa­nese Naoya “Monster” I­­noue nga depensaan niya ang iyang WBA title batok sa man­datory challenger nga si Uz­be­kistan Murodjon Akh­ma­­daliev sa sunod niining tahas.

Ang duha ka mga kampo pulos gimanduan sa WBA nga mosulod sa 30 ka mga adlaw nga negusasyon aron magkasinabot kon kanus-a ug asa ipahigayon ang away.

“The World Boxing Association (WBA) Championships Com­mittee ordered the mandatory bout,” opisyal nga pamaha­yag sa WBA nga napatik sa www.ringtv.com ning Biyer­nes, Hunyo 14, 2024 (PH time).

“The pioneer organization sent the official communication to the parties and gave them 30 days to negotiate, which will end on July 14.”

Si Inoue gi-co-promote sa Ohashi Promotions ug Top Rank samtang si Akhmadaliev gi-co-promote sa Matchroom Boxing ug World of Boxing.

Basi sa WBA Championships Rule C.10, ang kampyon kinahanglang modepensa batok sa mandatory challenger sulod sa siyam ka mga buwan gikan naangkon niini ang korona.

Kon dili motuman si Inoue niini, hayan posible siyang matangtangan sa WBA title nga magpusgay sa iyang undisputed king nga estado.

Si Inoue, 31, adunay impresibong 27-0, 24KOs nga rekord isip professional boxer samtang si Akhmadaliev, 29, aduna lang 12-1, 9KOs nga baraha.

Apan sa amateur rank, mas taas og kasinatian si Akh­ma­daliev diin nakarehistro siya og 63-23 nga rekord kumpara sa 14-5 ni Inoue. / ESL