Inoue maoy ESPN Boxer of the Year

Gipasidunggan sa American television channel ESPN isip 2023 Best Boxer of the Year awardee si Japanese Naoya “Monster” Inoue.

Kini gumikan sa iyang kadaugan batok nila ni American Stephen Fulton ug Filipino Marlon Tapales nga nakapahimo niyang ikaduha’ng boksidor sa kasaysayan nga nakalangkat og undisputed titles sa duha ka managlahing weight divisions.

Ang labing unang nakahimo niini mao si American Terence Crawford.

Ang usa ka boksidor matawag nga undisputed champion sa iyang timbang kon mahurot niini paglangkat ang upat ka mayorihiyang mga titulo nga mao ang International Boxing Federation (IBF), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) ug World Boxing Association (WBA).

Si Inoue naggunit og 26-0, 23 KOs nga rekord.