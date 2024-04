Inoue mi-react sa komentaryo ni Porter

Nipagawas og reaksyon si super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue kabahin sa komentaryo ni kanhi two-time welterweight champion Shawn Porter nga angay siyang moaway kanunay sa United States kon gusto niining mahimo’ng boxing superstar.

Si Inoue gikonsiderar nga usa sa labing maayong boksidor sa kalibutan sa kasamtangan apan sulod sa tulo ka mga higayon pa lang siya nakaaaway sa US ug kausa sa United Kingdom.

“We really don’t know what Inoue’s goals are, are his goals to be the star of boxing?” matod ni Porter sa ProBox TV nga napatik sa boxingscene.com. “If his goal is to be the star in boxing, you got to come to the United States.”

Alang ni Inoue, ang balwarte sa ubos nga timbang naa karon sa Japan ug wala sa US.

“If you want to see the game, come to Japan. If there is something better than what is available in the Japanese market in America, I would be happy to go,” matod ni Inoue nga gihubad sa ingles.

Si Inoue nakatakdang modepensa sa iyang upat ka mga titulo karong Mayo 6, 2024 batok kang Mexican Luis Nery sa Tokyo Dome sa Japan, nga adunay 55,000 capacity.

Si Inoue, 31, naggunit og 26-0, 23KOs nga rekord samtang si Nery, 29, adunay 35-1, 27 KOs nga baraha.

Usa kini sa labing dakong away nga mapahigayon sa ka­say­sayan sa boksing sa Japan.

Kahinumdoman nga sa Tok­yo Dome nasaksihan ang surpresang 10th round knockout nga kadaugan ni James “Buster” Douglas batok ni Mike Tyson niadtong 1990. / ESL