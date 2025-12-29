Inoue nagmahay kay wala nag-focus

Nakuha man tuod niya ang kadaugan sa niagi niyang tahas apan giklaro ni super bantamweight undisputed champion Japanese Naoya “Monster” Inoue nga nasagmuyo siya ug wala nalipay tungod sa usa ka rason – wala niya na-knockout iyang kontra.
Gipasabot ni Inoue nga tinguha gyud unta niyang pakamangon si Mexican David Picasso sa “Night of Samurai” boxing card sa Riyadh, Saudi Arabia niadtong Dominggo sa kadlawon, Disyembre 28, 2025 (PH time), apan unanimous decision ra ang iyang naposteng kadaugan.
Sa post-fight interview, gibutyag ni Inoue nga wala kaayo siya nagtutok ning awaya ug nagmahay siya niini.
Giangkon niya nga gibati sab siya’y kakapoy sa away ug usa kini sa iyang nakitang hinungdan nga wala niya napatumba si Picasso.
Hinuon, gitataw ni Inoue nga maayo sab gyud ang depensa ni Picasso.
Si Inoue nisaka sa 32-0, 27KOs nga rekord samtang si Picasso natagak sa 32-1-1, 17KOs nga rekord. / ESL