Inoue napiling Boxer of the Year

Napili si world super bantamweight undisputed champion Naoya “Monster” Inoue isip Boxer of the Year awardee sa tinuig nga Japanese Boxing Commission and Sportswriters Club ceremony sa Tokyo, Japan ning bag-uhay lang.

Nakuha ni Inoue ang iyang ikaduhang undisputed title sa iyang pagsaka sa super bantamweight human sa makapa­ukyab niyang kadaugan batok nila ni American Stephen Fulton ug Marlon Tapales sa tuig 2023.

Mao kini ang hinungdan nga nakakuha siya og hiniusang desisyon sa piniliay sa Bo­xer of the Year sa Land of the Rising Sun gikan sa Japanese sports writers ug Japan Boxing Commission (JBC).

Si Inoue, kinsa adunay impresibong 26-0, 23KOs nga rekord, unang nahimo nga undisputed champion sa bantamweight division.

Nagtinguha si Inoue nga padayon siyang makakulit og makapaukyab nga kadaugan hangtod sa iyang pagretiro.

Sa kasamtangan, gilihok na’g sugod ang sunod nga tahas ni Inoue diin sangkaon niya si Mexican Luis Nery (35-1, 27KOs) karong Mayo, 2024.