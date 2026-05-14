Inoue napiling IBF Figther of the Year

Pasidunggan si Japenese boxing superstar Naoya “Monster” Inoue sa International Boxing Federation (IBF) 41st Annual Convention nga ipahigayon karong Mayo 27, 2026, sa Vietnam.
Si Inoue, kinsa nag-edad og 33 ug adunay impresibong 33-0, 27KOs nga rekord, maoy modawat sa IBF Male Fighter of the Year.
Ang super banamweight undisputed champion kaupat niaway sa niaging tuig diin iyang gipangpilde sila si South Korean Ye Joon Kim (KO 4), American Ramon Cardenas (TKO 8), Uzbek Murodjon Akhmadaliev (UD 12) ug Mexican David Picasso (UD 12). / ESL