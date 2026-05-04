Inoue posible mosaka og timbang

Nagkanayon si Japanese boxing superstar Naoya “Monster” Inoue nga nasulod sa iyang alimpatakan nga mosaka og timbang human niya nadepensaan pinaagi sa unanimous decision ang iyang undisputed super bantamweight title batok sa kababayang si Junto Nakatani niadtong Sabado sa gabii, Mayo 2, 2026, sa Tokyo Dome sa Japan.
Hinuon gipasabot ni Inoue nga dili sab halayo ang posibilidad nga mag-engkuwentro sila og balik ni Nakatani apan iyang gipasabot nga nagdepende kini kon unsa ang yangungo sa boxing fans.
Gipasabot ni Inoue nga makigsabot pa sab siya sa iyang promoter nga si Hideyuki Ohashi kon unsa’y sunod nga lakang ang iyang pagabuhaton.
Basi sa resulta sa premirong away, nga gikonsiderar nga labing dako sa kasaysayan sa Japan boxing, giingon nga angayan lang nga mag-away og balik sila si Inoue ug Nakatani.
Gitataw ni Inoue nga ning puntoha, wala pa gyud klaro nga agianan kabahin sa sunod niyang away nga pagasagubangon.
Si Inoue nisaka sa 33-0, 27 KOs nga rekord samtang si Nakatani, kinsa nakatilaw sa labing una niyang pilde, nidakin-as sa 32-1, 24KOs nga rekord. / ESL