Inoue taas ang kompyansa nga madominar si Picasso

Ang pound-for-pound King nga si Naoya Inoue sa Japan taas ang pagsalig sa iyang abilidad ug sigurado kini nga di gyud makatilaw og pilde batok sa Mexicano nga si David Picasso sa ilang championship bout karong adlaw, Disyembre 28, 2025 (PH time).
Ang 32 anyos nga gitawag og “Monster” (31-0, 27 ka knockout) mopusta sa iyang tulo ka super-bantamweight nga titulo nga mao ang International Boxing Federation (IBF) World Boxing Council (WBC) ug World Boxing Organization (WBO) batok kang Picasso (32-0-1, 17 ka KO) sa Mohammed Abdo Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.
"I promise you that there is no chance that my belts are going back with him [Picasso] to Mexico,” matod ni Inoue. / RSC