Inoue vs. Goodman opisyal na nga gianunsyo

Sa usa ka press conference, opisyal na nga gianunsyo ang panagsangka nila ni undisputed super bantamweight champion Japanese Naoya “Monster” Inoue ug Australian Sam Goodman karong umaabot nga Bisperas sa Pasko sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Mao kini ang ikatulong away ni Inoue sa tuig 2024 ug human niini, gituohang dad-on na niya ang iyang talento sa Las Vegas, USA.

Si Inoue, 31, adunay 28-0, 25KOs nga rekord samtang si Goodman, 26, adunay 19-0, 8 KOs nga baraha.

Nagkanayon si Inoue nga mao kini ang labing unang higayon nga tulo ka mga away ang iyang masagubang sa usa ka tuig gikan niadtong 2017.

Gipasabot ni Inoue nga interesado siyang makig-away ni Goodman gumikan kay pareho kini niya nga wala’y pilde ug mao sab kini ang mandatory challenger sa International Boxing Federation (IBF) super bantamweight division.

Sa iyang bahin, nagkanayon si Goodman nga mao kini ang labing dakong oportunidad nga iyang gihuwat ug buhaton niya ang tanan aron dili kini mausik.

“He’s a great boxer, he’s one of the best pound for pound,” matod ni Goodman bahin ni Inoue nga napatik sa AFP..

“I’m aware of the task I’ve got in front of me and I know I’ve got to be at my best to beat this guy. I’m not coming all the way over to Tokyo to lie down and get beat like a lot of fighters have.”/ ESL