Inoue vs. Nakatani gilihok na

Nagkanayon si World Boxing Council (WBC) President Mauricio Sulaiman nga gilihok na og sugod ang gikahinamang panagharong sa duha ka wala’y pilde ug lehitimong knockout artists sa Japan nga sila si Naoya Inoue ug Junto Nakatani.
Ang away giplanuhang ipahigayon karong Mayo 2026 sa Tokyo Dome sa Japan.
Apan sa dili pa kini mahitabo, makig-away una sila si Inoue ug Nakatani batok sa lainlaing Mexican nga mga kontra sa usa ka promosyon karong Disyembre 27, 2025, sa Riyadh, Saudi Arabia.
Si Inoue (31-0, 27KOs), makigbatok ni David Picasso aron depensaan ang iyang WBC, World Boxing Association (Wba), World Boxing Organization (WBO) ug Intenational Boxing Federation (IBF) super bantamweight titles.
Sa iyang bahin, si Nakatani (31-0, 24KOs), mosaka sa super batamweight human niya niya gidominar ang bantamweight division ug ning maong tahas, iyang kontrahon si Sebastian Hernandez Reyes. / ESL