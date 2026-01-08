Inoue vs. Nakatani giplanong ipahigayon karong Mayo 2

Giplanuhang ipahigayon karong Mayo 2, 2026, ang gikahinamang All-Japan super-fight tali nila Naoya “Monster” Inoue ug Junto Nakatani sa 55,000-seat Tokyo Dome sa Japan.
Ning awaya, isugal ni Inoue ang iyang super bantamweight undisputed title batok sa iyang kababayan nga sama niyang lehitimong knockout artist.
Nahimong posible kining maong away dihang nakadesisyon si Nakatani nga mosaka og timbang human niya nadominar ang bantamweight division.
Ang duha ka wala’y pildeng mga boksidor pulos gikan sa aktibo ug malampusong kampanya sa miaging tuig diin kaupat nadepensaan ni Inoue ang iyang mga bakos sa World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBA), World Boxing Association (WBA), ug International Boxing Federation (IBF) super bantamweight titles.
Sa iyang bahin, si Nakatani sulod sab sa tulo ka higayon niaway sa 2025 diin iyang nahiusa ang WBC ug IBF bantamweight titles.
Si Inoue adunay 32-0, 27KOs nga rekord samtang si Nakatani adunay 32-0, 24KOs nga rekord. / ESL