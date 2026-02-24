Inoue vs. Nakatani karong May 2 sa Tokyo Dome

Kompirmado na ang petsa ug lokasyon sa gikahinamang panagharong sa duha ka Japanese boxing stars nga sila si Naoya “Monster” Inoue ug Junto Nakatani, taho sa Ring Magazine.
Ang binukbokay sa duha ka wala’y pilde ug lehitimong knockout artists ipahigayon karong Mayo 2, 2026, sa Tokyo Dome sa Japan.
Si Inoue, kinsa audnay 32-0, 27KOs nga rekord, maoy undisputed champion sa super bantamweight division, nga nagpasabot nga siya ang kampyon sa tanang mayorihiyang world boxing bodies nga mao ang World Boxing Council, World Boxing Association, World Boxing Organization, ug International Boxing Federation.
Niadtong 2025, malampusong nadepensaan ni Inoue ang iyang undisputed title sulod sa upat ka mga higayon.
Si Nakatani, kinsa adunay 32-0, 24KOs nga rekord, kanhi three-division world champion ug nahimong unified champion sa bantamweight division.
Niadto lang Disyembre 2025 nisaka si Nakatani sa super bantamweight. / ESL