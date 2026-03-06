Superbalita Cebu

Inoue vs. nakatani pormal nga gianunsyo

Personal nga nag-abot ang Japanese knockout boxers nga sila si Naoya “Monster” Inoue ug Junto Nakatani kagahapon, Biyernes, Marso 6, 2026, sa usa ka press conference, nga gipahigayon aron pormal nga ianunsyo ang ilang gikahinamang panag-away sa umaabot.

Si Inoue (32-0, 27 KOs), mosugal sa iyang undisputed super bantamweight title batok kang Nakatani (32-0, 24 KOs) ning awaya, nga gikatakda karong Mayo 2, 2026, sa Tokyo Dome sa Japan.

Sa kasaysayan, gikonsiderar nga mao kini ang labing dako nga all-Japanese nga binukbokay.

Dili ikalimod nga si Inoue mao ang kasamtangang labing bantugan nga boksidor sa Japan apan puwede mailog ni Nakatani kining maong dungog kon makuha niya ang kadaugan.

Atol sa presscon, gibutyag na sab ang tanang mga away sa undercard diin lakip sa mga giatangan mao ang laing all-Japanese nga binukbokay diin depensaan sa manghod ni Naoya nga si Takuma ang iyang World Boxing Council (WBC) bantamweight title batok ni kanhi four-division titlist Kazuto Ioka. / ESL

