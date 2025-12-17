Inspection sa mga pabuto sa Lapu-Lapu gisugdan na

Gisugdan na sa mga awtoridad sa Lapu-Lapu City ang pag-inspeksyon sa mga baligyanan og pabuto niadtong Martes, Disyembre 16, 2025, aron maseguro ang kaluwasan sa publiko sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Gitugotan lang ang matag tindahan og hangtod sa 50 ka kilo nga pabuto ug 500 ka kilo nga pyrotechnics.
Ang masakpan nga molapas sa balaod (RA 7183) mahimong mapriso og unom ka bulan hangtod usa ka tuig, multahan og P20,000 hangtod P30,000, ug bawion ang permit.
Kaduha matag adlaw mag-roving ang kabomberuhan aron maseguro nga walay illegal nga baligya ug walay magsigarilyo o magluto duol sa mga tindahan.
Adunay 82 ka accredited retailers ubos sa Kaabag Fireworks Retailers Association.
Gitugotan lang sila mamaligya gikan sa Sitio Kinalumsan, Brgy. Canjulao hangtod sa Tacan New Road, Brgy. Babag. / DPC