Inter-agency committee sa sports-tourism gilusad

PLANO: Si President Ferdinand Marcos Jr. kuyog ang ubang opisyalis sa gobiyerno nagplano og program sa sports sa nasod. / Tampo nga Hulagway
Mapasalamaton ang Philip­pine Sports Commission (PSC) kang President Ferdi­nand Marcos Jr. sa iyang pag-a­pruba sa National Sports Tourism Inter-Agency Committee (NST-IAC) pinaagi sa Administrative Order No. 38.

Sumala sa impormasyon, ang NST-IAC giporma para sa pagpa­lambo, pag-promote ug pagpalapad sa sports tourism initiatives.

Ilalom sa Administrative Order No. 38, ang PSC Chief nga si Patrick Gregorio molingkod isipchairman sa NST-IAC, uban sa mga representante gikan sa Department of Tourism (DoT) nga magsilbing vice-chairperson, ug ang mga miyembro gikan sa Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Budget and Management (DBM), Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA), ug Phi­lippine Amusement and Ga­ming Corporation (PAGCOR).

Ang Pilipinas naka-host na sa FIBA Men’s Basketball World Championship ug sa bag-ohay lang ang FIVB Women’s World Volleyball Championship. Ka­ron nga bulan, ang Pilipinas mag-host usab sa FIFA Futsal Women’s World Cup ug sa Junior World Artistic Gymnastics Championships. / RSC

