Inter-agency committee sa sports-tourism gilusad

Mapasalamaton ang Philippine Sports Commission (PSC) kang President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pag-apruba sa National Sports Tourism Inter-Agency Committee (NST-IAC) pinaagi sa Administrative Order No. 38.
Sumala sa impormasyon, ang NST-IAC giporma para sa pagpalambo, pag-promote ug pagpalapad sa sports tourism initiatives.
Ilalom sa Administrative Order No. 38, ang PSC Chief nga si Patrick Gregorio molingkod isipchairman sa NST-IAC, uban sa mga representante gikan sa Department of Tourism (DoT) nga magsilbing vice-chairperson, ug ang mga miyembro gikan sa Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Budget and Management (DBM), Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA), ug Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).
Ang Pilipinas naka-host na sa FIBA Men’s Basketball World Championship ug sa bag-ohay lang ang FIVB Women’s World Volleyball Championship. Karon nga bulan, ang Pilipinas mag-host usab sa FIFA Futsal Women’s World Cup ug sa Junior World Artistic Gymnastics Championships. / RSC