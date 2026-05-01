Intra-ASEAN trade palig-unon taliwala sa krisis sa Middle East

Gipadayag sa mga ministro sa ekonomiya sa mga nasod sa Southeast Asia ang gisugyot nga lakang aron mapalig-on ang rehiyonal nga patigayon, kalig-on sa supply chain, ug ang pagtubag sa external shocks.
Ang Pilipinas nga girepresentahan ni Trade Secretary Ma. Cristina Roque, nagpatawag sa miting sa ASEAN Economic Community Council niadtong Huwebes, Abril 30, 2026 aron hisgutan ang epekto sa nagpadayo’ng krisis sa Middle East crisis.
“We strongly reaffirmed the critical importance of maintaining stable, secure, sustainable, and resilient global supply chains and maritime trade routes, particularly for essential goods and services,” natala sa joint statement nga gipagawas niadtong Mayo 1, 2026.
Giingon sa mga ministro sa nagkadaiyang nasod nga ilang mapalig-on ang “intra-ASEAN trade ug supply chain connectivity” pinaagi sa mas maayong koordinasyon sa logistics, tukmang pagpaambit sa impormasyon, ug padayon nga konsultasyon.
Nasabutan sab nga likayan ang non-tariff measures panahon sa krisis, samtang padayon nga abli ang mga imprastruktura sa patigayon sama sa mga land border, airports, ug seaports. / PNA