iPad ni Teddy Corpuz giuli sa igsuon sa kawatan

May bag-ong update ang “It’s Showtime” host ug bokalista sa Rocksteddy nga si Teddy Corpuz human gisaka og kawatan ang iyang balay niadtong Mayo 3, 2026.
Matod ni Corpuz niadtong Mayo, 7, 2026, nga nabalik na ang iyang nawala nga iPad human nga giuli ni sa igsuon sa suspek sa tabang sa mga barangay official ug purok leader sa ilang lugar.
“Kaninang umaga, pumunta ‘yung mga barangay sa bahay natin, ininform nila kami na sinurrender ng kapatid nu’ng magnanakaw ‘yung item na nakuha sa atin. So ‘yung iPad sinurrender sa amin,” ni Teddy.
Apan ang uban niyang mga gamit wala pa gihapon mauli sama sa mga singsing.
“Yung mga singsing, hindi na nabalik. Okay lang ‘yun kasi mura lang ‘yung mga ‘yun, hindi naman totoo ang mga singsing na ‘yan.” Gipasalamatan ni Teddy ang tanang mga netizen nga nitabang aron mabulabog ang suspek nga nisulod sa ilang balay diin giingong mokabat sa P90,000 ang nadagit niini.
Nasuta sa imbestigasyon sa kapulisan nga duna nay record sa kasong robbery ang suspek niadtong 2018 ug notado na sa ilang lugar.