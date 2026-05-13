Ipaimbestigar ni Archival ang pagsikop sa Sr. Citizen

Nimando si Cebu City Mayor Nestor Archival og imbestigasyon kalabot sa pagdakop sa usa ka 68-anyos nga lalaki kinsa natanggong tungod sa giingong paglapas sa Anti-Mendicancy Ordinance.
Gihimo ni Archival ang maong pamahayag human nikatap ang online video sa pagdakop ni Ireneo Selma Vidal nga niani og nagkadaiyang reaksyon sa netizens.
Iyang gipahinumdoman ang Cebu City Anti-Mendicancy Team nga kinahanglan nga magmabinantayon sa pagpatuman sa maong ordinansa.
Si Vidal gidakop sa mga miyembro sa Cebu City Anti-Mendicancy Office (CCAMO) sa gabii niadtong Mayo 7, 2026, human siya nakit-an nga nagtukar gamit ang harmonica sa dalan Colon samtang nidawat og ginagmay nga hinabang gikan sa mga nangagi.
Nangatarungan ang tiguwang nga wala siya magpakilimos ug igo lang siyang nanukar aron makakuwarta para ipalit og pagkaon sa iyang tulo ka tuig nga apo.
Sumala ni John Lumayag, ang executive director sa CCAMO, sa usa ka interview sa DHYP RMN Cebu, nasikop si Vidal subay sa ordinansa sa dakbayan nga nagdili sa pagpakilimos.
Matod ni Lumayag, giingong ikaupat na kining higayon nga nadakpan si Vidal sa samang kalapasan. Iyang gidugang nga ang ilang buhatan ni-refer na kaniya kaniadto sa Department of Social Welfare and Services (DSWS), apan nibalibad ang tiguwang sa tabang.
Gipamatud-an sab niya nga ang kaso ni Vidal niagi na sa inquest proceedings human sa pagdakop kaniya.
Apan giangkon ni Archival ang kalisod sa pagdeterminar kon ang usa ka buhat matawag na ba nga pagpakilimos, ilabi na sa mga kaso diin ang mga indibidwal nagpasundayag sa dalan samtang nagbutang og sudlanan alang sa mga donasyon.
“Lisod kaayo na anaon. Wa man ko nangayo, nihatag ra man na sila. Pero kon nagbutang ka og butangan sa sinsilyo, you are asking, ‘Please give me’,” asoy sa mayor.
Gitataw ni Archival nga ang kagamhanan sa dakbayan naningkamot sa pagsulbad sa nagkadaghang street dwellers ug mendicants, ilabi na taliwala sa nagkalisod nga kahimtang sa ekonomiya.
Nanawagan sab siya sa mga charitable groups ug mga indibidwal nga makig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan imbes nga direktang mohatag og kuwarta sa dalan, tungod kay kini makapadasig sa mas daghang tawo nga modagsa aron mangayo og limos.
Iyang giawhag ang publiko nga i-report ang mga street dwellers o mendicants ngadto sa kagamhanan pinaagi sa Cebu City News page aron matabangan sila pinaagi sa mga programa sa gobiyerno.
Sa laing bahin, si Cebu City Councilor Jun Alcover, chairman sa Committee on Senior Citizens sa konseho, nisaad nga motabang sa pagpiyansa ni Vidal human niya kini gibisita sa prisohan.
Gipahayag sab ni Alcover nga ang Konseho mopahigayon og imbestigasyon sa pasangil ni Vidal nga gidapatan siya sa mga sakop sa arresting personnel atol sa pagdakop kaniya. / CAV