Ipasusi ni Pam ang kasungian sa katukoran sa Camotes Airport

Mopadala ang Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo og grupo sa San Francisco, Camotes Island sunod semana aron i-reassess ug i-resurvey ang gilalisan nga bahin sa property nga gigamit alang sa Camotes Airport.
Kini kabahin sa paningkamot nga matino ug masulbad ang bayad alang sa apektadong mga tag-iya sa yuta.
Si Aldwin Empaces, ang Provincial Assistant Administrator, niingon sa interbyu sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Oktubre 30, 2025, nga ang maong lakang subay sa kamanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro aron masulbad ang dugay nang isyu sa wala pa mabayri nga mga lote nga nakuha alang sa pagpalambo sa airport.
Ang grupo maglangkob sa mga representante gikan sa Provincial Assessor’s Office, Provincial Legal Office, Provincial Administrator’s Office, ang apektadong mga tag-iya og yuta, ug ang lokal nga kagamhanan sa San Francisco, Camotes Island.
Kini nga inisyatiba misunod sa tigom ni Gobernador Baricuatro uban ni Rene Arquillano, anak ni Guillermo Arquillano, kansang pamilya maoy tag-iya sa usa ka bahin sa propiyedad nga gigamit sa Camotes Airport niadtong Miyerkules, Oktubre 30.
Atol sa tigom, nangayo si Arquillano og tabang sa gobernador aron makuha ang bayad nga wala pa madawat sa pamilya sukad nakuha ang yuta ubos sa miaging administrasyon.
Bisan pa man nga ang ubang bahin sa yuta nabayran na, ang pamilyang Arquillano pa lang ang nangayo og tabang kang Gobernador Baricuatro.
Gikataho nga tulo pa ka pamilya ang wala pa makadawat og bayad.
Nisaad si Baricuatro nga I-review og maayo sa Kapitolyo ang maong butang ug makig-coordinate sa mga ahensya aron masiguro ang hustong husay.
Matod ni Empaces, ang miaging negosasyon tali sa kanhi administrasyon sa Probinsya sa Sugbo, mga tag-iya sa lote, ug ang Mactan-Cebu International Airport Authority (MCIAA) napakyas sa pagkab-ot og resolusyon, kasagaran tungod sa kalangay sa pagfinalisar sa mga survey sa lote.
Aron mapadayon ang pagbayad, kinahanglan nga i-resurvey ang mga lote, sumala ni Empaces.
Ang gikalalisan nga lote gibana-bana nga moabot sa 11,000 square meters, nga adunay gibanabana nga kantidad nga P300 matag square meter.
Dugang ni Empaces, gusto sa gobernador nga masulbad na ang isyu dayon aron ang giplano nga mga kalambuan sa MCIAA alang sa Camotes Airport makapadayon na. / CDF