Iran: Bag-ong armas gamiton kon US moatake pag-usab

Nipasidaan ang Iran nga makugang ang tibuok kalibotan sa higayon nga ila nang gamiton ang bag-ong armas kon atakihon sila pag-usab sa Amerika.
"We will bring new weapons with new capabilities into the battlefield, and the world will astonished," matod pa ni Hossien Mohebbi, tigpamaba sa IRGC.
Dugang pa nga lain na sab ang target nga ilang bombahan.
"We have new targets that have not yet been struck," pamahayag ni Mohebbi.
Samtang ang magbabalaod sa Iran ang niduso og balaodnon nga nagtinguha'ng moatras sa Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).
"Given the circumstances facing the country and the aggression that the enemy has launched against us on two occassions, remaining in the NPT brings us nothing but losses," matod pa ni Hossein-Ali Haji Deligani, miyembro sa Islamic Consultative Assembly (Iranian Parliament).
Nasayran nga ang Iran usa sa nipirma sa NPT gidid-an nga mohimo og nuclear weapons ug ilang gipasalig nga wa silay paghimo niining matang sa armas sa gubat. / Aljazeera