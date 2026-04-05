Iran, mihulga nga mobawos kon targeton ang ilang infrastructure

Nanghulga ang Iran nga mobawos batok sa Estados Unidos ug Israel kon targeton ang ilang mga national assets.
Si Ali Abdollahi, pangulo sa Khatam al-Anbiya Central Headquarters, nagkanayon sa usa ka report gikan sa Fars news agency nga andam ang ilang armadong kusog sa paglusad og makagun-ob nga operasyon batok sa mga pasilidad sa Israel ug military assets sa U.S. sa tibuok West Asia.
Si Abdollahi miluwat niini nga pasidaan niadtong Sabado samtang ang 10 ka adlaw nga deadline nga gihatag ni U.S. President Donald Trump para sa Iran nga ablihan ang Strait of Hormuz mapupos karong adlawa, Lunes.
"After having admitted successive defeats, the aggressive and warmongering president of the United States has, in a desperate, nervous, unbalanced and foolish move, threatened (to target) Iran's infrastructure and national assets," matod ni Abdollahi.
Iyang gipahayag nga ang armadong kusog sa Iran dili magpanuko sa pagdepensa sa katungod sa nasod ug pagpanalipod sa mga kabtangan niini.
Sa usa ka post niadtong Sabado sa social media platform nga Truth Social, nagsuwat si Trump: "Remember when I gave Iran ten days to MAKE A DEAL or OPEN UP THE HORMUZ STRAIT," adding, "Time is running out -- 48 hours before all Hell will reign (sic) down on them."
Niadtong Marso 21, nanghulga si Trump nga papason ang mga power plant sa Iran kon mapakyas ang nasod sa hingpit nga pag-abli sa Strait of Hormuz sulod sa 48 ka oras. Apan paglabay sa duha ka adlaw, iyang giuswag ang pag-atake sa mga power plant og lima ka adlaw human sa mabungahong panagsultigay uban sa Tehran.
Nahitabo kini taliwala sa nagkagrabe nga tensyon sa rehiyon human sa dungan nga pag-atake sa U.S. ug Israel sa Iran niadtong Pebrero 28. Isip balos, ang Iran ug ang mga kaalyado niini nilusad usab og mga pag-atake batok sa mga interes sa Israel ug Amerika sa tibuok Middle East. / Xinhua