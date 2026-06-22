Iran naluwas sa 7 ka 'saves'

Naluwas ang Iran sa pito ka saves sa ilang goalkeeper nga si Alireza Beiranvand sa ilang pagpakigbatok sa Belgium nga niresulta sa 0-0 nga panagtabla sa World Cup Group G game kagahapon, Lunes, Hunyo 22, 2026 (PH time), sa Inglewwod, California, USA.
Sa pito niya ka pagduwa sulod sa tulo ka World Cups, kini maoy ikaduhang higayon nga wala gipapuntos sa 33 anyos nga si Beiranvand ang kontra.
Nakamugna sab og unom ka saves si Beiranvand sa premirong duwa sa IRan batok sa New Zealand, nga niresulta sab sa panagtabla, 2-2.
Niamag unta ang paglaom sa Iran nga makuha ang kadaugan dihang nakibhangan og usa ka magduduwa ang Belgium nga si Nathan Ngoy, human kini natawagan og red flag sa ika-66 minutos.
Apan wala kini napahimuslan sa Iran.
Bisan kuwangan og usa ka magduduwa ang Belgium, mas daghang higayon nga diriyot sila nakamugna og puntos apan tanan nasanta ni Beiranvand.
Sa resulta, parehong buhi pa ang paglaom sa Iran ug Belgium nga makaabante sa sunod round. / Gikan sa wires