Iran president patay sa pag-atake sa U.S.

Gikompirma sa state media sa Iran kaniadtong Dominggo, Marso 1, 2026, nga ang Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei napatay sa mga pag-atake sa US ug Israel niadtong Sabado.
Ang gobyerno sa Iran ni-anunsiyo og 40 ka adlaw nga pagbangutan (mourning period) human sa kamatayon sa ilang lider.
Matud sa state media sa Iran nga ang 86-anyos nga si Khamenei namatay sa usa ka airstrike nga nagtarget sa iyang compound sa downtown Tehran.
Ang iyang kamatayon sa iyang opisina “showed that he consistently stood among the people and at the forefront of his responsibilities, confronting what officials call global arrogance,” matud pa sa state TV.
“Khamenei, one of the most evil people in History, is dead,” sulat ni Trump sa usa ka social media post.
Nagkagrabe ang panimalos sa Iran human ang mga pag-atake sa U.S. ug Israel.
Naglunsad kini og mga counterattack sa tibuok Israel ug sa pipila ka mga nasod sa Gulf nga adunay mga kabtangan sa U.S., diin adunay mga taho sa pagpamatuasik sa daghang mga siyudad ug kadaot sa mga importanteng imprastraktura.
Gisuspenso sa mga airport ang ilang operasyon, ang mga flight sa tibuok Middle East naapektohan, ug ang mga gobyerno nagkapuliki sa pag-assess sa seguridad.
Kini nga tensyon nahitabo samtang nagsugod ang Iran sa pormal nga proseso sa pagpuli kang Khamenei, ang ikaduha pa lang nga transition sa liderato sukad sa 1979 Islamic Revolution.
Samtang ang pipila ka mga Iranian nagpahayag og paglaom alang sa kausaban, nagpasidaan ang mga analyst nga ang pagbag-o sa liderato wala magpasabot og awtomatikong pagbag-o sa rehimen.
Giingon sa Israel kaniadtong Dominggo nga naglunsad kini og laing hugna sa mga pag-atake sa Iran, samtang ang mga Iranian nagsagubang sa kawalay-kasegurohan human sa pagpatay sa ilang supreme leader, samtang si Presidente Donald Trump nagpasidaan sa mga sangputanan sa bisan unsang panimalos.
Pipila ka oras human ang duha ka nasod miingon nga usa ka airstrike ang nakapatay kang Khamenei sa kampanya militar aron mapukan ang gobyerno sa Islamic Republic, gikumpirma sa state media niini ang kamatayon sa 86-anyos nga lider niadtong Sabado.
Gawas kang Khamenei, napatay usab sa pag-atake ang Armed Forces Chief of Staff nga si Abdolrahim Mousavi, sumala sa Iran TV. Ang Estados Unidos motira sa Iran "uban ang kusog nga wala pa makit-i sukad," pasidaan ni Trump niadtong Dominggo, kung ang nasod sa Middle East mobalos.
"Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever been hit before," matod ni Trump.
Dugang pa niya, "They better not do that, however, because if they do, we will hit them with a force that has never been seen before.”
Ang labing taas nga opisyal sa seguridad sa Iran nga si Ali Larijani niingon nga usa ka temporaryo nga leadership council ang pagatukoron. / Gikan sa wires