Iranian national, asawa gikombikto sa estafa

Human sa kapin sa usa ka dekada nga husay, gikombikto sa Regional Trial Court Branch 23 sa Cebu City ang Iranian national ug ang iyang asawa nga mabilanggo sud sa 13 ka tuig tungod sa kasong estafa.
Usa ka babayeng langyaw nga 82 anyos nga fashion accessories designer (nihangyong di magpaila) nga nagbase sa France ang nireklamo batok sa magtiayong Medhi Sarlak ug Leonila Sarlak nga niilad kaniya sa kantidad nga $330,000 aron ipalit og napulo ka parsela nga yuta sa Barangay Camoboan, Tabogon, Cebu sukad niadtong 2004 hangtod sa 2012.
Nagkaila ang designer ug si Leonila tungod kay mao ni ang ilang gi-tap aron maoy mosuplay og mga fashion accessories.
Sa pagduaw sa designer dinhi sa Sugbo niadtong 2004, iyang gisultian ang magtiayon nga gusto siya mopalit og yuta nga mag-atubang sa dagat.
Pipila ka buwan ang nilabay, ang mga akusado nipahibawo kaniya nga duna silay nakita nga yuta nga atubangan gyud sa dagat ug ila kining giadto.
Nisugyot ang magtiayon nga paliton ang 13,303 square meters ug sila sab ang mopalit sa sikbit aron ilang usahon ug tukoron ang Eguana Subdivision.
Base sa ilang nasabutan ang investment sa designer i-record nga 40 percent shareholder sa korporasyon nga Eguana.
Sugod sa 2002 hangtod sa 2012, ang designer nakapadala na og kinatibuk-an $434,046 ug $330,000 ang gipamalit sa 10 ka parsela sa yuta.
Ang tanang napadala nga kuwarta pulos nadawat ni Leonila gikan sa gipadad-an nga banko sa designer.
Nagtuo ang designer nga ang napalit niyang napulo ka parsela sa yuta maoy iyang investment sa Eguana Corporation base sa pasalig ni Leonila.
Human makakompleto og bayad sa yuta niadtong 2009, nangayo na sa mga dokumento ang designer apan bisan unsa na lang ang rason sa magtiayon ug wa gyud kini napakita.
Nasayran na lang niya nga way Eguana Corporation nga natukod ug ang tanang properties nga iyang napalit nakarehistro sa ngalan nila ni Leonila Sarlak ug Medhi Sarlak ug sa anak ni Leonila sa unang bana ug sa Sarlak Cebu Corporation.
Tungod niini, nipasaka og kaso ang designer batok sa magtiayon nga Sarlak.
Sa ilang depensa, si Medhi nangatarungan nga ang kwarta nga gipadala sa designer bayad sa mga fashion accessories.
Nangatarungan ang Iranian nga limitado ang iyang kasayuran sa interes sa designer nga mopalit og 35 percent nga shares of stocks sa Sarlak Cebu Corporation tungod kay didto ra man kini nakigsabot sa iyang asawa. / VLM