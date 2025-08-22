Iretiro sa Chicago ang No. 1 ni Rose

GIANUNSIYO sa Chicago Bulls kagahapon, Biyernes, Agusto 22, 2025 (PH time), nga ilahang iretiro ang No. 1 jersey ni kanhi National Basketball Association (NBA) MVP Derrick Rose.

Nagpasabot kini nga wala na’y magduduwa sa Bulls nga makagamit sa No. 1 hangtod sa kahangturan.

Ang seremonya niini mahitabo karong Enero 24, 2026, sa pag-host sa Bulls batok sa Boston Celtics sa sunod season.

Si Rose, 36, maoy ikalimang magduduwa sa Bulls nga giretiro ang numero sunod nila ni Jerry Sloan (No. 4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ug Scottie Pippen (33). / Gikan sa wires