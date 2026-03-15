Iro lakip sa naugdaw nga balay sa Liloan

Naugdaw sa sunog ang usa ka panimalay sa Proper 2, Barangay San Vicente, lungsod sa Liloan sa Dominggo sa hapon, Marso 15, 2026.

Ang fire investigator nga si Fire Officer 2 JanRey Garcia sa Liloan Fire Station nagkanayon nga ang balay gipanag-iya ni Juvelyn Brillante.

Nagsugod ang sunog 3:55 sa hapon ug nadawat sa Liloan Fire Station ang taho sa maong insidente paglabay sa upat ka minutos.

Dali kining gisaka sa first alarm pagka alas 4:00, nakontrolar pagka-alas 4:10 ug gideklarang fire out pagka-alas 4:35.

Wa hinuoy gikatahong naangol o nakalas sa maong insidente, gawas sa usa ka iro ang naapil sa sunog.

Gisubay pa ni F02 Garcia ang hinungdan sa sunog. / Paul Lauro (Photos iya ni DMC LILOAN David 13)

